Forbes: Россия потратила около 620 миллионов долларов на массированную атаку 2 января
Об этом свидетельствуют расчеты на основе данных воздушных сил ВСУ
Массированная ракетная атака по Украине 2 января обошлась России около 620 миллионов долларов.
Об этом свидетельствуют расчеты Forbes на основе данных воздушных сил ВСУ.
По предварительным данным, ночью и утром 2 января российские войска применили против Украины в общей сложности 99 ракет разных типов и ударных беспилотников:
- в первой волне враг атаковал БПЛА Shahed-136/131 – все 35 они были уничтожены;
- утром враг применил стратегическую авиацию – бомбардировщики Ту-95МС, запустившие не менее 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- также враг запустил десять аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К;
- три крылатые ракеты "Калибр";
- 12 ракет Искандер-М/С-300/С-400;
- 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские защитники уничтожили 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три из трех крылатых ракет "Калибр".
"Учитывая, что точное распределение ракет по типам остается неизвестным, Forbes оценивает их стоимость в примерно 620 млн долл.", - пишет издание.
Для расчета использовали следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 - 13 млн долл, "Калибр" - 6,5 млн долл, "Искандер" - 3 млн долл, "Оникс" - 1,25 млн долл, Х-22 - 1 млн долл., "Точка-У" – 0,3 млн долл., Х-55 – 2 млн долл., Х-555 – 4 млн долл., Х-47 "Кинжал" – 15 млн долл., Shahed-136 – 50 тыс долл.
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