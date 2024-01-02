Два украинца вышли в основной раунд Турне четырех трамплинов, установив исторический рекорд
Невероятный результат продемонстрировали спортсмены
Фото: kp.ua
Украинские прыгуны с трамплина прошли квалификацию на третьем этапе Турне четырех трамплинов.
Напомним, что соревнования проходят в австрийском Инсбруке.
В предыдущем старте украинский прыгун Виталий Калиниченко показал 37-й результат и квалифицировался дальше впервые за 14 лет.
В Инсбруке Калиниченко смог повторить свой результат вместе с Евгением Марусяком. Оба украинца финишировали в квалификации в топ-30 и с запасом прошли в основной раунд соревнований.
Это случилось впервые в истории, чтобы сразу два украинца преодолели квалификацию и отобрались в основной раунд.
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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