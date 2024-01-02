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Два украинца вышли в основной раунд Турне четырех трамплинов, установив исторический рекорд

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Невероятный результат продемонстрировали спортсмены

Два украинца вышли в основной раунд Турне четырех трамплинов, установив исторический рекорд

Фото: kp.ua

Новина українською

Украинские прыгуны с трамплина прошли квалификацию на третьем этапе Турне четырех трамплинов.

Напомним, что соревнования проходят в австрийском Инсбруке.

В предыдущем старте украинский прыгун Виталий Калиниченко показал 37-й результат и квалифицировался дальше впервые за 14 лет.

В Инсбруке Калиниченко смог повторить свой результат вместе с Евгением Марусяком. Оба украинца финишировали в квалификации в топ-30 и с запасом прошли в основной раунд соревнований.

Это случилось впервые в истории, чтобы сразу два украинца преодолели квалификацию и отобрались в основной раунд.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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