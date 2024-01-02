Худжамов: Меня одного вкурвливает 95 Квартал?!

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов поделился мнением о студии "95 Квартал".

"Меня одного вкурвливает "95 Квартал"?! Тупые, неуместные шутки, еще начиная с эбонитовых палочек во время Революции Достоинства. Об игре причандалами на рояле я умолчу (как и сравнение Украины с проституткой), потому что это тема отдельного, более масштабного обсуждения…

Но вот эта куча дебилов на сцене, считающих смешным название города Скадовска, который сейчас под оккупацией и где страдают наши сограждане, они Вам как?! И кто эти люди в зале, смеющиеся как не в себе?

С##а, у меня нет слов", - заявил Худжамов.