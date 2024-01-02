Худжамов: Меня одного вкурвливает 95 Квартал?!
Тренер вратарей сборной Украины резко раскритиковал новогоднее шоу студии 95 квартал
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Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов поделился мнением о студии "95 Квартал".
"Меня одного вкурвливает "95 Квартал"?! Тупые, неуместные шутки, еще начиная с эбонитовых палочек во время Революции Достоинства. Об игре причандалами на рояле я умолчу (как и сравнение Украины с проституткой), потому что это тема отдельного, более масштабного обсуждения…
Но вот эта куча дебилов на сцене, считающих смешным название города Скадовска, который сейчас под оккупацией и где страдают наши сограждане, они Вам как?! И кто эти люди в зале, смеющиеся как не в себе?
С##а, у меня нет слов", - заявил Худжамов.
Напомним, что во время своего новогоднего концерта "95 Квартал" показал сцену с девушкой, которая пытается разговаривать на украинском на западе Украины, но допускает ошибки. При этом девушка, по задумке режиссеров, была из временного оккупированного на данынй момент Скадовска Херсонской области.
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