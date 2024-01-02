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Худжамов: Меня одного вкурвливает 95 Квартал?!

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Тренер вратарей сборной Украины резко раскритиковал новогоднее шоу студии 95 квартал

Худжамов: Меня одного вкурвливает 95 Квартал?!

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Новина українською

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов поделился мнением о студии "95 Квартал".

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"Меня одного вкурвливает "95 Квартал"?! Тупые, неуместные шутки, еще начиная с эбонитовых палочек во время Революции Достоинства. Об игре причандалами на рояле я умолчу (как и сравнение Украины с проституткой), потому что это тема отдельного, более масштабного обсуждения…

Но вот эта куча дебилов на сцене, считающих смешным название города Скадовска, который сейчас под оккупацией и где страдают наши сограждане, они Вам как?! И кто эти люди в зале, смеющиеся как не в себе?

С##а, у меня нет слов", - заявил Худжамов.

Напомним, что во время своего новогоднего концерта "95 Квартал" показал сцену с девушкой, которая пытается разговаривать на украинском на западе Украины, но допускает ошибки. При этом девушка, по задумке режиссеров, была из временного оккупированного на данынй момент Скадовска Херсонской области.

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Рустам Худжамов война с россией
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Источник:
Рустам Худжамов в Threads Подробнее на ua.tribuna.com: https://ua.tribuna.com/football/1000000120430-rustam-xudzhamov-menya-odnogo-vkurvlivaet-95-kvartal/?utm_source=copy
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Vantala (Kharkiv)
02.01.2024 в 19:06
Вкурвлює - підходяще слово, треба запам'ятати ))
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Комментарии 2
Vantala (Kharkiv)
02.01.2024 в 19:06
Вкурвлює - підходяще слово, треба запам'ятати ))
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарниця)
02.01.2024 в 18:56
Рустаме, не ти один такий. Тисну руку, друже!
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