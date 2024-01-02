Гай: Думаю, что не весь народ России поддерживает войну, но сейчас их тяжело отделять
Алексей высказался о том, почему молчат российские спортсмены
Экс-хавбек
– Как вы считаете, в войне виноват народ России или только Путин?
- Сложный вопрос. Думаю, что не весь народ России поддерживает войну, все зависит от настроений руководства страны. Но сейчас тяжело отделять тех, кто поддерживает политику страны-агрессора от противников. Сейчас они все для меня представители страны, которая ведет войну против нас, то есть враги.
– Почему, по вашему мнению, большинство россиян, их спортсменов предпочитают молчать о войне?
– Большинство россиян, спортсмены не исключение, молчат из-за давления общественного мнения или опасения негативных последствий для себя и своих близких.
– Россияне продвигают идею "спорт вне политики". Как вы считаете, спорт действительно может быть вне политики?
– Спорт собирает десятки сотен миллионов просмотров, большую аудиторию, а это именно то, что нужно политикам. Поэтому спорт всегда был и будет частью политики, а в России спорт используются как часть пропаганды.
– Есть ли в вашем понимании хорошие россияне?
– Это те, кто выступил против войны, например Савин, Касаткина, но они уехали из России из-за опасений за свою безопасность. Может, такая позиция есть у кого-то и внутри России, но мы этого не знаем, потому что Россия тщательно подавляет любое инакомыслие.
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