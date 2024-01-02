Гай: Думаю, что не весь народ России поддерживает войну, но сейчас их тяжело отделять

Экс-хавбек сборной Украины Алексей Гай, который в свое время поиграл в российской "Кубани", высказался о молчании спортсменов из страны-агрессора по теме войны.

– Как вы считаете, в войне виноват народ России или только Путин?

- Сложный вопрос. Думаю, что не весь народ России поддерживает войну, все зависит от настроений руководства страны. Но сейчас тяжело отделять тех, кто поддерживает политику страны-агрессора от противников. Сейчас они все для меня представители страны, которая ведет войну против нас, то есть враги.

– Почему, по вашему мнению, большинство россиян, их спортсменов предпочитают молчать о войне?

– Большинство россиян, спортсмены не исключение, молчат из-за давления общественного мнения или опасения негативных последствий для себя и своих близких.

– Россияне продвигают идею "спорт вне политики". Как вы считаете, спорт действительно может быть вне политики?

– Спорт собирает десятки сотен миллионов просмотров, большую аудиторию, а это именно то, что нужно политикам. Поэтому спорт всегда был и будет частью политики, а в России спорт используются как часть пропаганды.

– Есть ли в вашем понимании хорошие россияне?

– Это те, кто выступил против войны, например Савин, Касаткина, но они уехали из России из-за опасений за свою безопасность. Может, такая позиция есть у кого-то и внутри России, но мы этого не знаем, потому что Россия тщательно подавляет любое инакомыслие.