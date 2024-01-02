В Раде подготовят альтернативный законопроект о мобилизации - нардеп
Ранее поданный законопроект в таком виде голосоваться не будет
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Правительственный законопроект о мобилизации не будут выносить на рассмотрение Верховной Рады в том виде, в котором он зарегистрирован.
Об этом в эфире телемарафона новостей заместитель председателя комитета по вопросам информационной политики нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук, которую цитирует "Интерфакс-Украина"
По словам Кравчук будет подготовлен компромиссный вариант.
"Мы уже понимаем, что в таком виде законопроект не будет голосоваться, приниматься. И я думаю, что это будет все-таки комитетская версия, профильного комитета по вопросам безопасности и обороны.
И на этой неделе рабочие группы уже будут нарабатывать такой более компромиссный вариант, который позволил бы его проголосовать в сессионном зале", - сказала Кравчук.
Напомним, что ранее Кабмин внес в Верховную Раду законопроект"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы", в котором регулируются вопросы об отсрочке от призыва на военную службу, в том числе людей с инвалидностью.
Правительство предлагает парламентариям наложить ряд ограничений на тех граждан, которые не выполнили обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации, для нарушителей правил воинского учета и законодательства об обороне повысить штрафы, а за отказ проходить медосмотр лишать свободы так же, как за уклонение от мобилизации.
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