  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Раде подготовят альтернативный законопроект о мобилизации - нардеп
В тренде

В Раде подготовят альтернативный законопроект о мобилизации - нардеп

Общие новости

Ранее поданный законопроект в таком виде голосоваться не будет

В Раде подготовят альтернативный законопроект о мобилизации - нардеп

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Правительственный законопроект о мобилизации не будут выносить на рассмотрение Верховной Рады в том виде, в котором он зарегистрирован.

Читайте такжеЗеленский: Если Путин выиграет в Украине, он как животное съест вас на ужин со всеми вашими ЕС и НАТО

Об этом в эфире телемарафона новостей заместитель председателя комитета по вопросам информационной политики нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук, которую цитирует "Интерфакс-Украина"

По словам Кравчук будет подготовлен компромиссный вариант.

"Мы уже понимаем, что в таком виде законопроект не будет голосоваться, приниматься. И я думаю, что это будет все-таки комитетская версия, профильного комитета по вопросам безопасности и обороны.

И на этой неделе рабочие группы уже будут нарабатывать такой более компромиссный вариант, который позволил бы его проголосовать в сессионном зале", - сказала Кравчук.

Напомним, что ранее Кабмин внес в Верховную Раду законопроект"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы", в котором регулируются вопросы об отсрочке от призыва на военную службу, в том числе людей с инвалидностью.

Правительство предлагает парламентариям наложить ряд ограничений на тех граждан, которые не выполнили обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации, для нарушителей правил воинского учета и законодательства об обороне повысить штрафы, а за отказ проходить медосмотр лишать свободы так же, как за уклонение от мобилизации.

По теме
yellow-arrow
Гай: Думаю, что не весь народ России поддерживает войну, но сейчас их тяжело отделять
yellow-arrow
Турция не пропустит в Черное море минные тральщики, подаренные Британией Украине
yellow-arrow
Дарья Белодед: Вновь россия терроризирует мирное население
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости