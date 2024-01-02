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Барком-Кажаны уступили аутсайдеру польской ПлюсЛиги

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Украинская команда смогла записать себе в актив лишь одну партию

Барком-Кажаны уступили аутсайдеру польской ПлюсЛиги

фото из свободных источников

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

2 января Барком-Кажаны потерпели поражение в 14-м туре польской ПлюсЛиги. Львовский клуб не смог одолеть Чарни Радом (1:3).

Напомним, что 2023 год в чемпионате Польши Барком-Кажаны завершили двумя подряд поражениями.

Украинскому клубу удалось выиграть у соперника лишь третий сет.

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После 14 туров Барком идет на 12-м месте, а Чарни Радом замыкает турнирную таблицу (16-е место). Следующий матч львовяне сыграют в чемпионате Польши против Скра из Белхатува в пятницу, 5 января.

ПлюсЛига. 14-й тур

Чарни Радом – Барком-Кажаны 3:1 (25:19, 25:14, 21:25, 25:18)

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ВК Барком-Кажани (Львов)
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