Вечером 2 января в российском Белгороде раздаются взрывы. ВИДЕО

Вечером 2 января в российском Белгороде раздались мощные взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога.

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Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде включили сирену ракетной опасности. Он также призвал местных жителей пройти в укрытия.

"Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или другое безопасное место", – сказал он.