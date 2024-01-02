Вечером 2 января в российском Белгороде раздаются взрывы. ВИДЕО
В Белгороде снова неспокойно
Скриншот из видео
Вечером 2 января в российском Белгороде раздались мощные взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде включили сирену ракетной опасности. Он также призвал местных жителей пройти в укрытия.
"Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или другое безопасное место", – сказал он.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Довбик и Челси. AS рассказал о реакции Жироны на интерес лондонцев
- Худжамов: Меня одного вкурвливает 95 Квартал?!
- Момент на всю жизнь. Как Александр Шовковский прославился против Швейцарии
- Глава СБУ Малюк: Российского флота в Крыму не должно быть вообще
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн