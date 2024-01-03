В районе Севастополя прозвучали два мощных взрыва
Предварительно - в районе аэродрома Кача
фото из соцсетей
Поздно вечером 2 января во временно оккупированном Севастополе раздались два мощных взрыва. Об этом сообщают местные ТГ-каналы.
Взрывы были слышны даже в Бахчисарае, в районе Севастополя поднимаются два столба дыма.
Предварительно, взрывы раздавались в районе аэродрома Бельбек, который используется российской военной авиацией.
Российский гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев традиционно заявил о работе ПВО.
Дополнительная и более точная информация будет известна позже.
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