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В районе Севастополя прозвучали два мощных взрыва

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Предварительно - в районе аэродрома Кача

В районе Севастополя прозвучали два мощных взрыва

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Поздно вечером 2 января во временно оккупированном Севастополе раздались два мощных взрыва. Об этом сообщают местные ТГ-каналы.

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Взрывы были слышны даже в Бахчисарае, в районе Севастополя поднимаются два столба дыма.

Предварительно, взрывы раздавались в районе аэродрома Бельбек, который используется российской военной авиацией.

Российский гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев традиционно заявил о работе ПВО.

Дополнительная и более точная информация будет известна позже.

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