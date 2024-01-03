Яремчук забил за Валенсию, Анчелотти выбрал Лунина, отставка Руни. Главные новости за 2 января

И не просто забил, но показал самый качественный футбол с момента перехода в "Валенсию" 1 сентября. На счету Яремчука гол, еще один опасный удар, несколько прострелов и много выигранной борьбы у защитников "Вильярреала". "Валенсия" при этом победила 3:1.

Об этом на пресс-конференции объявил лично Карло Анчелотти. Сегодня "Сливочные" померяются силами с "Мальоркой", а Кепа заболел, поэтому такое решение. Будущее? Тренер "Реала" заявил, что продолжит выбирать голкипера в последний момент.

Tuttosport - солидный источник, еще и издается в Пьемонте, так что все максимально серьезно, хотя и не факт, что получится. "Шахтер" требует за Судакова очень много денег, и чтоб купить украинца, "Юве" придется продавать.

Жертвой "Россонери" стал "Кальяри" - 4:1. При этом состав команды Стефано Пиоли на матч был воистину экспериментальным - тут и 40-летний вратарь Миранте, и зеленые юнцы, и "заблудшая овечка" Лука Йович, который даже оформил дубль. Бывает же.

Бывшая звезда "МЮ" возглавил команду 11 октября, но успеха, мягко говоря, не добился - всего 2 победы и 9 поражений в 15 матчах. В результате "Бирмингем" упал на 20-е место в Чемпионшипе. Руни с такими результатами новую работу будет найти непросто.

30-летний хавбек выступал за "Колос" с начала 2022 года и был одним из самых известных игроков в составе команды, но, видимо, решил двигаться дальше. Всего за клуб из Коваливки он сыграл 39 матчей и забил 2 гола.