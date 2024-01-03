Яремчук забил за Валенсию, Анчелотти выбрал Лунина, отставка Руни. Главные новости за 2 января
Футбольная Испания начала 2023 год
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Villalba/Real Madrid
Яремчук впервые забил за "Валенсию" в Ла Лиге
И не просто забил, но показал самый качественный футбол с момента перехода в "Валенсию" 1 сентября. На счету Яремчука гол, еще один опасный удар, несколько прострелов и много выигранной борьбы у защитников "Вильярреала". "Валенсия" при этом победила 3:1.
Лунин сыграет в ближайшем матче мадридского "Реала"
Об этом на пресс-конференции объявил лично Карло Анчелотти. Сегодня "Сливочные" померяются силами с "Мальоркой", а Кепа заболел, поэтому такое решение. Будущее? Тренер "Реала" заявил, что продолжит выбирать голкипера в последний момент.
Туринское издание подтвердило интерес "Ювентуса" к Судакову
Tuttosport - солидный источник, еще и издается в Пьемонте, так что все максимально серьезно, хотя и не факт, что получится. "Шахтер" требует за Судакова очень много денег, и чтоб купить украинца, "Юве" придется продавать.
"Милан" эффектно вышел в четвертьфинал Кубка Италии
Жертвой "Россонери" стал "Кальяри" - 4:1. При этом состав команды Стефано Пиоли на матч был воистину экспериментальным - тут и 40-летний вратарь Миранте, и зеленые юнцы, и "заблудшая овечка" Лука Йович, который даже оформил дубль. Бывает же.
Уэйн Руни уволен из "Бирмингема" из-за плохих результатов
Бывшая звезда "МЮ" возглавил команду 11 октября, но успеха, мягко говоря, не добился - всего 2 победы и 9 поражений в 15 матчах. В результате "Бирмингем" упал на 20-е место в Чемпионшипе. Руни с такими результатами новую работу будет найти непросто.
Мякушко и "Колос" не продлили контракт
30-летний хавбек выступал за "Колос" с начала 2022 года и был одним из самых известных игроков в составе команды, но, видимо, решил двигаться дальше. Всего за клуб из Коваливки он сыграл 39 матчей и забил 2 гола.
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