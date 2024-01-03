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РФ в новогоднюю ночь задержала тысячи мигрантов для отправки на войну в Украину, - СМИ

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По меньшей мере 1,5 тысячи мужчин из задержанных уже подписали контракт с Минобороны РФ

РФ в новогоднюю ночь задержала тысячи мигрантов для отправки на войну в Украину, - СМИ

ЗСУ

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Полиция в Санкт-Петербурге провела тысячи задержаний мигрантов из Центральной Азии в новогоднюю ночь. Силовики собирали людей для отправки на войну против Украины.

Об этом сообщает издание "Новая газета Европа".

Издание выяснило, что у силовиков есть план, который был разработан три месяца назад. Он предусматривает пополнение российской армии для войны против Украины - и не только в Петербурге.

"Все началось в августе 2023 года. Тогда в Гатчине (Ленинградская область) задержали членов преступной группировки, которые поставили на поток выдачу ВНЖ (постоянный вид на жительство - ред.) и получение гражданства России. И проверка коснулась не только официальных структур, причастных к оформлению документов, но и мест массового проживания мигрантов", - говорится в материале.

Полиция ищет мигрантов для войны в Украине
Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что на Питер пришла разнарядка набрать семь тысяч добровольцев.

"Но военные сомневались, что наберется столько. А тут такой подарочек в виде новых граждан РФ. Или даже еще не граждан, но тех, кого можно заставить подписать контракт с Минобороны", - заявил источник.

После задержаний в новогоднюю ночь к большинству утром пришли военные и настоятельно посоветовали записаться добровольцами в армию. Тем, у кого не было российского гражданства, пообещали его сделать в быстром порядке. Тем, кто сомневался, обещали выслать из России семью.

По меньшей мере 1,5 тысячи мужчин из задержанных уже подписали контракт с Минобороны РФ.

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Источник:
novayagazeta
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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