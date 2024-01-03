ВСУ уничтожили почти 700 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Также было уничтожено 174 единицы техники и вооружения
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 02.01.24.
За вторник, 2 января, было ликвидировано еще 680 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 361500 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 174 единицы техники и вооружения. В частности, 7 ББМ и 15 артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 5990 (0) ед,
- боевых бронированных машин - 11107 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 8546 (+15) ед,
- РСЗО - 945 (0) ед,
- средства ПВО - 629 (+3) ед,
- самолетов - 329 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6748 (+36) ед,
- крылатые ракеты - 1783 (+73) ед,
- корабли / катера - 23 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 11391 (+26) ед,
- специальная техника - 1298 (+14) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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