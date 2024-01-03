ВСУ уничтожили почти 700 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 02.01.24.

За вторник, 2 января, было ликвидировано еще 680 оккупантов , таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 361500 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 174 единицы техники и вооружения. В частности, 7 ББМ и 15 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

танков - 5990 (0) ед,

боевых бронированных машин - 11107 (+7) ед,

артиллерийских систем - 8546 (+15) ед,

РСЗО - 945 (0) ед,

средства ПВО - 629 (+3) ед,

самолетов - 329 (0) ед,

вертолетов - 324 (0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6748 (+36) ед,

крылатые ракеты - 1783 (+73) ед,

корабли / катера - 23 (0) ед,

подводные лодки - 1 (0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 11391 (+26) ед,

специальная техника - 1298 (+14) ед.