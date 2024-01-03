Марта Костюк покидает турнир WTA 500 в Австралии
Украинка не смогла выйти в следующий раунд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
3 января состоялся матч, в котором Марта Костюк уступила на турнире WTA 500 в Австралии. В матче второго круга она не смогла обыграть теннисистку без флага Дарью Касаткину.
Брисбен, Австралия. Второй круг
Марта Костюк (Украина) - Дарья Касаткина (-) 3:6, 4:6
Матч продлился 1 час и 26 минут. Во втором сете при счёте 2:3 игра была остановлена, так как украинке потребовалась помощь физио. После этого она повела 4:3, но затем проиграла два следующих гейма.
Для Костюк это поражение стало третьим в пяти матчах с Касаткиной. Теперь в парном разряде она сыграет с Тимеа Бабош из Венгрии.
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