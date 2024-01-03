Украине надо дать дальнобойные ракеты - МИД Польши

Запад должен ответить на атаку России "языком, который понимает Путин", подчеркнул польский министр.

Мир должен усилить санкции против России и предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия после массированной атаки РФ по Украине 2 января. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети X в среду, 3 января.

"Мы должны ответить на последнюю атаку по Украине на языке, который понимает Путин, - написал он.



Польский министр призвал усилить санкции против России, чтобы Москва не могла "создавать новое оружие из контрабандных компонентов", а также предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, которые позволят Украине уничтожить пусковые площадки и командные центры россиян.

Напомним, утром 2 января войска РФ выпустили по Украине 99 ракет различных типов и 35 дронов-камикадзе. Силам ПВО удалось уничтожить 72 ракеты и все беспилотники. В результате обстрелов погибли пять человек, более 100 - пострадали.