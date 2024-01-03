Брисбен. Ангелина Калинина не смогла обыграть Клару Бюрель
Украинка покидает турнир
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская Ангелина Калинина покидает турнир WTA 500 в Брисбене. В матче второго круга она уступила представительнице Австралии Кларе Бюрель.
Брисбен, Австралия. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) - Клара Бюрель (Франция) 4:6, 1:6
Матч продлился 1 час и 21 минуту. За это время украинка сделала 1 эйс, сделала 4 двойные ошибки, реализовала 2 из 5 брейкпоинтов и проиграла шесть геймов на своей подаче.
Для теннисисток эта встреча стала третьей в карьере, теперь ведет в счете противостояний Бюрель.
Французская теннисистка одержала восьмую победу в подряд.
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