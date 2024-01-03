Брисбен. Ангелина Калинина не смогла обыграть Клару Бюрель

Украинская Ангелина Калинина покидает турнир WTA 500 в Брисбене. В матче второго круга она уступила представительнице Австралии Кларе Бюрель.

Брисбен, Австралия. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) - Клара Бюрель (Франция) 4:6, 1:6

Матч продлился 1 час и 21 минуту. За это время украинка сделала 1 эйс, сделала 4 двойные ошибки, реализовала 2 из 5 брейкпоинтов и проиграла шесть геймов на своей подаче.

Для теннисисток эта встреча стала третьей в карьере, теперь ведет в счете противостояний Бюрель.

Французская теннисистка одержала восьмую победу в подряд.