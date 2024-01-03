Леся Цуренко не смогла обыграть Диан Парри во втором круге турнира в Окленде
Украинка покидает турнир
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко покидает турнир WTA в Новой Зеландии. В матче второго круга она не смогла обыграть представительницу Франции Диан Парри.
Окленд, Новая Зеландия. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) - Диан Парри (Франция) 6:2, 4:6, 1:6
Матч продолжался около двух часов. За это время Цуренко сделала три брейка и проиграла четыре гейма на собственной подаче.
Напомним, что в первом круге турнире в Окленде Цуренко обыграла американку Сашу Викери. Теперь на следующей неделе Леся Цуренко заявилась на турнир WTA 500 в Аделаиде.
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