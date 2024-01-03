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Правительство Польши согласилось выполнить требования фермеров, угрожавших возобновить блокирование границы с Украиной

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Польские фермеры начали блокировать границу с 23 ноября 2023 года

Правительство Польши согласилось выполнить требования фермеров, угрожавших возобновить блокирование границы с Украиной

Суспільне Львів

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Министерство сельского хозяйства Польши заявило, что готово выполнить все три требования фермеров из ассоциации "Преданная деревня", которые угрожали возобновить акцию протеста на границе с Украиной.

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Об этом заявил заместитель министра Михал Колодзейчак, комментируя требования фермерской ассоциации "Преданная деревня", которая решает, возобновить ли протест на КПП "Медыка" на границе с Украиной, передает RMF24.

"Министерство принимает все три требования фермеров и начнет работу над их выполнением", - отметил Колодзейчак.

Среди прочего, фермеры хотят больше субсидий для производителей кукурузы, дополнительных денег на кредиты ликвидности и сохранения сельскохозяйственного налога на текущем уровне в следующем году.

Напомним, польские фермеры из этой ассоциации начали блокировать переход в Медыке с 23 ноября 2023 года. Они планировали продлить протест до 3 января.

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