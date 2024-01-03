Правительство Польши согласилось выполнить требования фермеров, угрожавших возобновить блокирование границы с Украиной
Польские фермеры начали блокировать границу с 23 ноября 2023 года
Суспільне Львів
Министерство сельского хозяйства Польши заявило, что готово выполнить все три требования фермеров из ассоциации "Преданная деревня", которые угрожали возобновить акцию протеста на границе с Украиной.
Об этом заявил заместитель министра Михал Колодзейчак, комментируя требования фермерской ассоциации "Преданная деревня", которая решает, возобновить ли протест на КПП "Медыка" на границе с Украиной, передает RMF24.
"Министерство принимает все три требования фермеров и начнет работу над их выполнением", - отметил Колодзейчак.
Среди прочего, фермеры хотят больше субсидий для производителей кукурузы, дополнительных денег на кредиты ликвидности и сохранения сельскохозяйственного налога на текущем уровне в следующем году.
Напомним, польские фермеры из этой ассоциации начали блокировать переход в Медыке с 23 ноября 2023 года. Они планировали продлить протест до 3 января.
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