95 Квартал после журналистского запроса извинился за номер о переселенке из Скадовска

Студия "Квартал 95" извинилась за сценку о переселенке из оккупированного Скадовска в новогоднем шоу.

Об этом пишет "Детектор Медіа".

В ответ на запрос издания "1+1 media" заявила, что номер из программы "Новогодний вечерний квартал", в котором высмеивается украинский язык переселенки из Скадовска, не будет опубликован на ютуб-каналах "1+1 media". Полный выпуск "Новогоднего квартала" будет перемонтирован и обнародован на платформах канала без этого номера.

"Мы понимаем общественное возмущение и приносим извинения аудитории, которую задел этот номер. Творческая команда, которая создавала этот выпуск, никоим образом не хотела оскорбить чувства украинцев. В выпусках "Вечернего квартала" команда шутит над собой, поднимает актуальные темы, иногда гиперболизируя их, это ведь один из законов юмора. Это был именно такой случай", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также предоставила комментарий от студии "Квартал 95". Юмористы заявили, что уважают всех скадовцев и в целом переселенцев с временно оккупированных территорий. А также заверили, что своим номером хотели "показать, что не страшно делать даже грубые ошибки при переходе с русского на украинский, более стыдно - продолжать говорить на языке врага".

"Дорогие скадовцы и все зрители, кого мог оскорбить номер о девушке, говорящей на украинском языке с ошибками, из новогоднего выпуска "Вечернего квартала". Творческая команда, которая создавала этот выпуск, никоим образом не хотела оскорбить ваши чувства. Мы любим и уважаем всех скадовцев и всех украинцев, ожидающих возвращения домой на оккупированных территориях. Мы уважаем всех, кто не забывает украинский язык, находясь во временной оккупации, и тех, кто прилагает усилия для перехода на украинский язык на свободной земле, мы ценим каждого и с нетерпением ждем вашего возвращения домой, прилагая максимум усилий по освобождению всей украинской территории.

В выпусках "Вечернего квартала" мы шутим над собой, над собственными недостатками и, конечно, иногда гиперболизируем. Это был именно такой случай. Мы хотели показать, что никогда не поздно учиться говорить на украинском, даже если ты до этого на нем не разговаривал. Некоторые люди до сих пор не переходят на украинский, потому что боятся ошибок. Лучший способ преодолеть страх – посмеяться над ним. В этом номере мы гиперболизировали ситуацию. Чтобы, напротив, показать, что не страшно делать даже грубые ошибки при переходе с русского на украинский, более стыдно — продолжать говорить на языке врага. И об этом актеры несколько раз подчеркивают в самом номере.

Но никоим образом этим номером мы не имели своей целью никого обидеть. И если этот номер задел чьи-то чувства, мы приносим свои извинения. Раздувание измены на ровном месте играет на руку врагу, и распространением этой измены вы даете кацапским СМИ очередной повод.

Обращаемся в это сложное время и не дадим врагу посеять раздор среди украинцев", - говорится в полном заявлении коллектива.

Напомним, ранее сообщалось, что студия "Квартал 95" выпустила номер, оскорбляющий жителей оккупированного Скадовска. На телеканал "1+1" уже подали жалобу в Комиссию по журналистской этике.

А мэр Скадовска Александр Яковлев призвал режиссеров извиниться за этот номер.