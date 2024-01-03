Старт этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе перенесен

Первый старт Кубка мира по биатлону в 2024 году перенесен из-за плохих погодных условий, пишет пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Всего этап будет состоять из шести гонок и состоятся они в немецком Оберхофе с 4 по 7 января.

Первая гонка Кубка мира в 2024 году поэтому пройдет не 4, а 5 января.

Расписание четвертого этапа Кубка мира

5 января (12:20) - спринт, мужчины (10 км)

5 января (15:25) - спринт, женщины (7.5 км)

6 января (13:25) - преследование, мужчины (12.5 км)

6 января (15:40) - преследование, женщины (10 км)

7 января (12:30) - эстафета, мужчины (4х7.5 км)

7 января (15:25) - эстафета, женщины (4х6 км)