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Старт этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе перенесен

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Причиной стали плохие погодные условия

Старт этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе перенесен

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый старт Кубка мира по биатлону в 2024 году перенесен из-за плохих погодных условий, пишет пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Всего этап будет состоять из шести гонок и состоятся они в немецком Оберхофе с 4 по 7 января.

Первая гонка Кубка мира в 2024 году поэтому пройдет не 4, а 5 января.

Расписание четвертого этапа Кубка мира

5 января (12:20) - спринт, мужчины (10 км)

5 января (15:25) - спринт, женщины (7.5 км)

6 января (13:25) - преследование, мужчины (12.5 км)

6 января (15:40) - преследование, женщины (10 км)

7 января (12:30) - эстафета, мужчины (4х7.5 км)

7 января (15:25) - эстафета, женщины (4х6 км)

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Кубок мира по биатлону
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