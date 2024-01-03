Марусяк и Калиниченко установили национальный рекорд в основном этапе Турне четырех трамплинов

Украинские прыгуны на лыжах с трамплина Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк установили рекорд в основном раунде третьего этапа Турне четырех трамплинов в австрийском Инсбруке.

Спортсмены сумели попасть в топ-40 по итогам основного раунда. Ранее никому из украинцев не удавалось этого сделать.

Обладателем лучшего результата в истории Украины после этапа в Инсбруке является Евгений Марусяк, занявший 35-е место, Калиниченко завершил основной раунд 40-м.