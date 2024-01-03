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Марусяк и Калиниченко установили национальный рекорд в основном этапе Турне четырех трамплинов

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Невероятный результат продемонстрировали спортсмены

Марусяк и Калиниченко установили национальный рекорд в основном этапе Турне четырех трамплинов

Фото: kl.informator.ua

Новина українською

Украинские прыгуны на лыжах с трамплина Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк установили рекорд в основном раунде третьего этапа Турне четырех трамплинов в австрийском Инсбруке.

Спортсмены сумели попасть в топ-40 по итогам основного раунда. Ранее никому из украинцев не удавалось этого сделать.

Обладателем лучшего результата в истории Украины после этапа в Инсбруке является Евгений Марусяк, занявший 35-е место, Калиниченко завершил основной раунд 40-м.

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Виталий Калиниченко Евгений Марусяк
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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