Марусяк и Калиниченко установили национальный рекорд в основном этапе Турне четырех трамплинов
Невероятный результат продемонстрировали спортсмены
Фото: kl.informator.ua
Украинские прыгуны на лыжах с трамплина Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк установили рекорд в основном раунде третьего этапа Турне четырех трамплинов в австрийском Инсбруке.
Спортсмены сумели попасть в топ-40 по итогам основного раунда. Ранее никому из украинцев не удавалось этого сделать.
Обладателем лучшего результата в истории Украины после этапа в Инсбруке является Евгений Марусяк, занявший 35-е место, Калиниченко завершил основной раунд 40-м.
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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