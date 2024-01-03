Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что частная военная компания, куда берут так называемых российских ультрас, теперь финансируется всероссийской политической партией.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что путинская партия "единая россия" обзавелась собственной частной армией ― так называемой "чвк "эспаньола".

Указанное террористическое формирование ранее находилось в структуре так называемого батальона "восток" как добровольческое подразделение российских футбольных хулиганов.

С 2023 года "эспаньолу" в свое распоряжение получили партийцы путина – террористическое подразделение провозгласило статус так называемой частной военной компании, и на деньги с "единой россии" начался и продолжается активный рекрутинг.

В "чвк "эспаньола" берут так называемых футбольных "ультрас", российских радикалов всех мастей, в частности симпатиков нацистской идеологии, а также рядовых гражданских лиц из обнищавших "субъектов" России и временно оккупированных территорий Украины — последних используют в "мясных" штурмах для создания статуса "боевого подразделения".

В пунктах рекрутинга к "эспаньоле", действующим на оккупированных украинских территориях, добровольцам за непосредственное участие в боевых действиях против Украины обещают по 220 тысяч рублей в месяц. Контракт – минимум на полгода.

Умирать за москву также привлекают "страховыми выплатами":

1 млн рублей – легкое ранение;

2 млн рублей – ранение средней тяжести;

3 млн рублей – тяжелое ранение;

5 млн рублей – смерть.

Впрочем, финансовая мотивация служит только оберткой. Для большинства новобранцев первое же сражение является билетом в один конец. Погибших и тяжелораненых из числа рекрутированного "пушечного мяса" россияне не вывозят с поля боя, оформляют "пропавшими без вести", чтобы не платить родственникам рублей за посланного москвой насмерть кормильца", ― говорится в сообщении ГУР.