Состоялся очередной обмен пленными. Украина вернула больше 200 воинов и гражданских
Часть защищала Мариуполь и Азовсталь
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Состоялся очередной обмен пленными - Украина вернула более 200 своих военных и гражданских граждан из российского плена.
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Об этом в соцсетях сообщил президент Зеленский.
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"Наши - дома. Из российского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, ВМС, пограничники. Часть воинов защищала Мариуполь и "Азовсталь".
Спасибо всем, кто несмотря на все трудности возвращает наших людей домой! Спасибо нашим защитникам! Мы сделаем все, чтобы вернуть всех наших людей, которые сейчас в российской неволе", - написал Зеленский.
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Лекарь (село Дарниця)
03.01.2024 в 19:15
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