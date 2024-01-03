Состоялся очередной обмен пленными. Украина вернула больше 200 воинов и гражданских

Состоялся очередной обмен пленными - Украина вернула более 200 своих военных и гражданских граждан из российского плена.

Об этом в соцсетях сообщил президент Зеленский.

"Наши - дома. Из российского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, ВМС, пограничники. Часть воинов защищала Мариуполь и "Азовсталь".

Спасибо всем, кто несмотря на все трудности возвращает наших людей домой! Спасибо нашим защитникам! Мы сделаем все, чтобы вернуть всех наших людей, которые сейчас в российской неволе", - написал Зеленский.