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Состоялся очередной обмен пленными. Украина вернула больше 200 воинов и гражданских

Общие новости

Часть защищала Мариуполь и Азовсталь

Состоялся очередной обмен пленными. Украина вернула больше 200 воинов и гражданских

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Состоялся очередной обмен пленными - Украина вернула более 200 своих военных и гражданских граждан из российского плена.

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Об этом в соцсетях сообщил президент Зеленский.

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"Наши - дома. Из российского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, ВМС, пограничники. Часть воинов защищала Мариуполь и "Азовсталь".

Спасибо всем, кто несмотря на все трудности возвращает наших людей домой! Спасибо нашим защитникам! Мы сделаем все, чтобы вернуть всех наших людей, которые сейчас в российской неволе", - написал Зеленский.

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Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
03.01.2024 в 19:15
Як у Вови рейтинг падає, одразу трапляється обмін полоненими. Ні на що не натякаю, але, як є
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Комментарии 3
Лекарь (село Дарниця)
03.01.2024 в 19:15
Як у Вови рейтинг падає, одразу трапляється обмін полоненими. Ні на що не натякаю, але, як є
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ACB (Чернигов)
03.01.2024 в 19:25
Який нах рейтинг, що ви несете. Кожний обмін дається дуже важко.
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vgolovan (полтава)
03.01.2024 в 20:02
ти мрязь повинен висіти на гілляці - через таких як ти іде війна і гинуть люди
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