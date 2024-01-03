The New York Times: Украинцы устали от единого телемарафона

The New York Times опубликовало статью об усталости украинцев от телемарафона "Єдині новини", который должен был стать противодействием российской пропаганде, а в результате стал разочарованием для украинцев.

Об этом говорится в статье The New York Times "Это государственная пропаганда": украинцы избегают теленовостей из-за затягивания войны".

"С первых дней полномасштабного вторжения России в 2022 году народ Украины имел доступ к единственному источнику телевизионных новостей - круглодневной трансляции, наполненной кадрами украинских танков, подрывающих российские позиции, медиков, работающих вблизи линии фронта, и политических лидеров, которые собирают поддержку за рубежом.

Программа "Телемарафон объединенных новостей" стала главным инструментом информационной войны в Украине, и чиновники, которые регулярно выступают в ней, высоко оценивают ее роль в противодействии российской дезинформации и поддержке боевого духа.

...Но после почти двух лет войны украинцы устали от телемарафона. То, что когда-то считалось решающим инструментом для объединения страны, теперь все чаще высмеивается как не более, чем рупор правительства.

Зрители жалуются, что программа часто рисует слишком розовую картину войны, скрывая тревожные события на фронте и уменьшение поддержки Украины со стороны Запада - и, наконец, не готовя граждан к длительной войне".

NYT отмечает, что зрительская аудитория и доверие к телемарафону резко упали. Эксперты, с которыми поговорило издание, считают это признаком разочарования в правительстве из-за ситуации на фронте. Зато многие зрители проводят свое время за просмотром популярных реалити-шоу и развлекательных программ, утверждает издание.

По словам гендиректора медиагруппы StarLightMedia Александра Богуцкого, которая участвует в проекте, телемарафон был официально введен указом президента, и на 40% финансируется правительством. Несколько медиаэкспертов и журналистов, с которыми поговорило издание, рассказали, что бывший министр культуры и информации Украины Александр Ткаченко участвовал в совещаниях по координации освещения новостей.

"Еще одно беспокойство вызывает то, что телемарафон превратился в пиар-акцию для Зеленского, который остается наиболее авторитетной политической фигурой в Украине, и рейтинг которого снизился за последние месяцы", - говорится в материале.

Как отмечается, заместитель главного редактора издания "Детектор медиа" Светлана Остапа отметила, что в марте 2022 года аудитория телемарафона составила 40 процентов от общего количества зрителей в Украине.

Однако уже к концу 2022 зрительская аудитория сократилась до 14 процентов телеаудитории. Сегодня, по ее словам, она снизилась до 10%.

Многие зрители считают, что с уменьшением угрозы российского поглощения, патриотический подтекст программы становится все более преувеличенным, как пишет издание.