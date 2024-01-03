Американский актер Микки Рурк объявил о сборе 1 млн долларов для помощи жителям Херсона
Ассистент актера, который работает с ним в течение десяти лет, из Украины
instagram.com/mickey_rourke_
Известный американский актер и к тому же бывший боксер Микки Рурк объявил о сборе 1 млн долларов для помощи жителям Херсона.
"Просто хочу пожелать счастливого Нового года всем в Украине. Желаю вам всего лучшего в мире в этом новом году. Знаю, что вы проходите через много очень трудных вещей.
Мой ассистент, работающий со мной в течение десяти лет – Дима, он из Украины. И я его очень люблю. У него 12 членов семьи в Украине. Дима из Николаева. Он является соучредителем организации One World Aid Alliance.
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Мои сообщения для всех, для всех людей в Украине. И оно не имеет ничего общего со всей этой политической фигней. Все, что мы стараемся делать - помогать людям, которые переживают очень трудные времена, отстраивать или строить свои дома, чтобы они имели безопасное место для пребывания со своими семьями и защиты детей и пожилых людей.
Пожалуйста, помогите мне со сбором пожертвований всем людям в маленьком городе Херсон. Стараемся собрать 1 млн долларов и помочь всем людям, которые находятся в тяжелом положении и настоящем страдании. Хотим делать все возможное. Узнаем о том, что происходит каждый день. Наши сердца и молитвы обращены ко всем вам.
Таким образом, можем собрать 1 млн долларов, чтобы помочь всем людям через эту неприбыльную организацию, которая называется One World Aid Alliance. Желаю благословения всем вам в Украине", – сказал Рурк.
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