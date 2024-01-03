  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Американский актер Микки Рурк объявил о сборе 1 млн долларов для помощи жителям Херсона
В тренде

Американский актер Микки Рурк объявил о сборе 1 млн долларов для помощи жителям Херсона

Общие новости

Ассистент актера, который работает с ним в течение десяти лет, из Украины

Американский актер Микки Рурк объявил о сборе 1 млн долларов для помощи жителям Херсона

instagram.com/mickey_rourke_

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный американский актер и к тому же бывший боксер Микки Рурк объявил о сборе 1 млн долларов для помощи жителям Херсона.

Читайте такжеГай: Думаю, что не весь народ России поддерживает войну, но сейчас их тяжело отделять

"Просто хочу пожелать счастливого Нового года всем в Украине. Желаю вам всего лучшего в мире в этом новом году. Знаю, что вы проходите через много очень трудных вещей.

Мой ассистент, работающий со мной в течение десяти лет – Дима, он из Украины. И я его очень люблю. У него 12 членов семьи в Украине. Дима из Николаева. Он является соучредителем организации One World Aid Alliance.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Мои сообщения для всех, для всех людей в Украине. И оно не имеет ничего общего со всей этой политической фигней. Все, что мы стараемся делать - помогать людям, которые переживают очень трудные времена, отстраивать или строить свои дома, чтобы они имели безопасное место для пребывания со своими семьями и защиты детей и пожилых людей.

Пожалуйста, помогите мне со сбором пожертвований всем людям в маленьком городе Херсон. Стараемся собрать 1 млн долларов и помочь всем людям, которые находятся в тяжелом положении и настоящем страдании. Хотим делать все возможное. Узнаем о том, что происходит каждый день. Наши сердца и молитвы обращены ко всем вам.

Таким образом, можем собрать 1 млн долларов, чтобы помочь всем людям через эту неприбыльную организацию, которая называется One World Aid Alliance. Желаю благословения всем вам в Украине", – сказал Рурк.

По теме
yellow-arrow
Милевский: Пока летели после поражения Реалу в ЛЧ 1:5, так в самолете нормально стресс убрали
yellow-arrow
Коноплянка: У тренера Клужа игра – бей-беги, пожалуйста, атака приди
yellow-arrow
СМИ: Коноплянка хотел остаться в Клуже. В клубе его обвиняли в "симуляции" травм
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости