Американский актер Микки Рурк объявил о сборе 1 млн долларов для помощи жителям Херсона

Известный американский актер и к тому же бывший боксер Микки Рурк объявил о сборе 1 млн долларов для помощи жителям Херсона.

Мой ассистент, работающий со мной в течение десяти лет – Дима, он из Украины. И я его очень люблю. У него 12 членов семьи в Украине. Дима из Николаева. Он является соучредителем организации One World Aid Alliance.

"Просто хочу пожелать счастливого Нового года всем в Украине. Желаю вам всего лучшего в мире в этом новом году. Знаю, что вы проходите через много очень трудных вещей.

Мои сообщения для всех, для всех людей в Украине. И оно не имеет ничего общего со всей этой политической фигней. Все, что мы стараемся делать - помогать людям, которые переживают очень трудные времена, отстраивать или строить свои дома, чтобы они имели безопасное место для пребывания со своими семьями и защиты детей и пожилых людей.

Пожалуйста, помогите мне со сбором пожертвований всем людям в маленьком городе Херсон. Стараемся собрать 1 млн долларов и помочь всем людям, которые находятся в тяжелом положении и настоящем страдании. Хотим делать все возможное. Узнаем о том, что происходит каждый день. Наши сердца и молитвы обращены ко всем вам.

Таким образом, можем собрать 1 млн долларов, чтобы помочь всем людям через эту неприбыльную организацию, которая называется One World Aid Alliance. Желаю благословения всем вам в Украине", – сказал Рурк.