Безумная перестрелка Жироны и Атлетико, сухарь Лунина и первый трофей Энрике в Париже. Главные новости за 3 января

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 3 января.

"Реал" сохранил лидерство в Ла Лиге, минимально обыграв "Мальорку" (1:0). Гости круто оборонялись, дважды проверили каркас ворот Лунина, но пропустили в последние 15 минут со стандарта. На счету нашего легионера только жёлтая карточка за разговоры – в створ ворот Лунина "Мальорка" не била.

"Жирона" сравнялась с "Реалом" по очкам, перестреляв в домашнем матче "Атлетико" (4:3). Хет-трик Альваро Мораты дважды сравнивал счёт в игре, но "Жирона" вырвала победу в компенсированное ко второму тайму время. На счету Довбика ассист на третий гол за 67 минут на поле, Цыганков пропускал игру из-за травмы.

ПСЖ легко переиграл "Тулузу" (2:0) в поединке за Суперкубок Франции. Исход матча решили быстрый гол Ли Кан Ина и очередной мяч Мбаппе. Для парижан это 11-й выигранный Суперкубов за 12 последних сезонов.

Евгений Коноплянка покинул ЧФР "Клуж". Контракт был рассчитан до лета 2025 года, но стороны договорились о досрочном расторжении по обоюдному согласию сторон. За полтора года в Румынии украинский вингер провёл всего 4 матча, преимущественно лечась в лазарете.

МЮ и "Боруссия" договорились об аренде Джейдона Санчо. Вингер вернётся в Дортмунд на правах аренды до конца нынешнего сезона, сообщает Фабрицио Романо. МЮ будет продолжать платить значительную часть зарплаты британца, который не появлялся на поле после конфликта с главным тренером Эриком тен Хаагом.

"Ноттингему Форест" грозят санкции за нарушение ФФП. Если до конца трансферного окна клуб не сможет исправить своего положения, то с "Форест" будут сняты очки. После выхода в АПЛ полтора года назад “Ноттингем Форест” потратил на 42 новых футболистов более 200 млн фунтов. В клубе утверждают, что никаких правил нарушено не было.