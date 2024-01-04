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ВСУ уничтожили почти 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Также было уничтожено 109 единиц техники и вооружения

ВСУ уничтожили почти 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 04.01.24.

За среду, 3 января, было ликвидировано еще 780 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 362280 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 109 единиц техники и вооружения. В частности, 12 танков, 21 ББМ и 28 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 6002 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 11128 (+21) ед,
  • артиллерийских систем - 8574 (+28) ед,
  • РСЗО - 947 (+2) ед,
  • средства ПВО - 630 (+1) ед,
  • самолетов - 329 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6753 (+5) ед,
  • крылатые ракеты - 1785 (+2) ед,
  • корабли / катера - 23 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11423 (+32) ед,
  • специальная техника - 1304 (+6) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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