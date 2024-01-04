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Элина Свитолина добыла волевую победу в матче второго круга в Окленде

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Украинская теннисистка вырвала победу

Элина Свитолина добыла волевую победу в матче второго круга в Окленде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче второго круга хардового турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия) украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над представительницей Великобритании Эммой Радукану.

WTA-250. Окленд

Элина Свитолина — Эмма Радукану 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 6:1

В первом сете Свитолина уступала 1:5, но затем сумела выиграть пять геймов подряд. На тай-брейке британка оказалась сильнее. Во второй партии украинка сумела собраться и переиграть Радукану, также на тай-брейке. В решающей партии Свитолина просто не дала никаких шансов сопернице и довела матч до победы.

Продолжительность матча составила 2 часа 52 минуты. Свитолина в этой игре десять раз подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Радукану шесть эйсов, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-поинта из 13.

В следующей стадии турнира в Новой Зеландии Элина Свитолина сыграет с представительницей Чехии Мари Боузковой.

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Элина Свитолина
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