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Ультрас Динамо погиб на войне с российскими оккупантами

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Футбольное сообщество потеряло своего фаната

Ультрас Динамо погиб на войне с российскими оккупантами

Фото: facebook.com/wbc.kyiv

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Ультрас "Динамо" Ростислав Терещенко отдал жизнь, защищая Украину от российских захватчиков. О трагическом известии сообщила фанатская группировка WBC на своей странице в Facebook.

Известно, что воин с позывным "Джерри" погиб 27 декабря во время боевого столкновения в Авдеевке.

"Он был активным представителем трибуны, откатал очень много выездов, пробил "Золотой сезон" и всегда поддерживал команду на секторе.

После начала войны в 2014 году, в 19-летнем возрасте присоединился к рядам "Азова", где 3 года учился снайперскому делу.

Полномасштабное вторжение встретил в гражданском статусе, но сразу присоединился в ряды 4-го батальона роты особого назначения НГУ, а после присоединился к 3-му полку ССО", - говорится в заявлении ультрас.

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Источник:
WBC
Опубликовал: Алина Ерофеева
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