Ультрас Динамо погиб на войне с российскими оккупантами
Футбольное сообщество потеряло своего фаната
Фото: facebook.com/wbc.kyiv
Ультрас "Динамо" Ростислав Терещенко отдал жизнь, защищая Украину от российских захватчиков. О трагическом известии сообщила фанатская группировка WBC на своей странице в Facebook.
Известно, что воин с позывным "Джерри" погиб 27 декабря во время боевого столкновения в Авдеевке.
"Он был активным представителем трибуны, откатал очень много выездов, пробил "Золотой сезон" и всегда поддерживал команду на секторе.
После начала войны в 2014 году, в 19-летнем возрасте присоединился к рядам "Азова", где 3 года учился снайперскому делу.
Полномасштабное вторжение встретил в гражданском статусе, но сразу присоединился в ряды 4-го батальона роты особого назначения НГУ, а после присоединился к 3-му полку ССО", - говорится в заявлении ультрас.
Популярное сейчас
- Названа оценка Довбика за матч Жироны против Атлетико
- Милевский: Пока летели после поражения Реалу в ЛЧ 1:5, так в самолете нормально стресс убрали
- Карло Анчелотти прокомментировал победу в матче против Мальорки
- Во время ракетного обстрела Киева погибла украинская футболистка с матерью
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО