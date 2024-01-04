Ультрас Динамо погиб на войне с российскими оккупантами

Ультрас "Динамо" Ростислав Терещенко отдал жизнь, защищая Украину от российских захватчиков. О трагическом известии сообщила фанатская группировка WBC на своей странице в Facebook.

Известно, что воин с позывным "Джерри" погиб 27 декабря во время боевого столкновения в Авдеевке.