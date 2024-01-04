США планируют утилизировать ATACMS, которые могли бы передать Украине - СМИ
Ходжес отмечает, что отказ в передаче ATACMS из-за срока годности - чисто политический шаг
Getty Images / Global Images Ukraine
США планируют утилизировать сотни установок ATACMS и ракет к ним производства компании Lockheed Martin, потратив на это немалые деньги налогоплательщиков.
Причина этого заключается в том, что у этого вооружения истек срок годности, хотя ими можно все еще пользоваться и, в частности, ими могла бы воспользоваться Украина. Об этом сообщает издание Newsweek.
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Бывший специальный советник Главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Валерия Залужного Дэниел Райс отметил, что эти ракеты остаются "прекрасным легальным высокоточным кассетным оружием", и их можно было бы передать Украине.
"М39 добавляют дальности, точности и летальности, которых Украине не хватает без них", - подчеркнул он.
Райс отметил, что имея достаточное количество М39 Украина могла бы разорвать логистические цепочки обеспечения российских войск на юге. Они также могут получить цели в районе Азовского моря и нанести удар по ключевым объектам на оккупированной Россией территории.
Многое зависит от того, насколько просрочены эти ракеты, они все еще пригодны для применения в течение многих лет после этой даты, заверил генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. Отказ в передаче ATACMS из-за срока годности станет не решением, связанным с безопасностью, а политическим шагом, считает он. Срок хранения ATACMS может быть значительно больше заявленного производителем.
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