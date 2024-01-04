В России на аэродроме сгорел Су-34: "помогло" ГУР, - СМИ

В ночь на 4 января на аэродроме "Шагол" в российском Челябинске сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. Спецоперацию на территории РФ организовало Главное управление разведки Украины, пишет "Украинская правда" со ссылкой на собеседника в спецслужбах.

"Констатируем, что вражеский самолет сгорел", - заявил собеседник издания.

По его словам, за этим стоит Главное управление разведки МОУ.

Стоит отметить, что "Шагол" - военный аэродром, расположенный к северо-западу от города Челябинск. Там На базируется 108-й тренировочный авиаполк Челябинского авиационного училища и 2-й смешанный авиаполк 21-й смешанной авиадивизии ВКС ВС РФ.

Напомним, что ранее в течение трех дней ВСУ сбили четыре российских Су-34, которые считаются лучшими истребителями-бомбардировщиками ВВС РФ. Это единственный тип самолетов в российском арсенале, которые могут обнаруживать и атаковать цели в кратчайшие сроки.