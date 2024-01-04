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США не обнаружили злоупотреблений с военной помощью в Украине - Белый дом

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Администрация США не обнаружила никаких признаков злоупотреблений с оружием, предоставленным Украине

США не обнаружили злоупотреблений с военной помощью в Украине - Белый дом

фото из свободных источников

Новина українською

Администрация США не обнаружила никаких признаков злоупотреблений с оружием, предоставленным Украине и продолжает упорно работать, чтобы гарантировать Конгрессу и американцам, что вся помощь используется по назначению.
Об этом заявил в среду в Вашингтоне координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы не видели никаких признаков того, что этого (ответственности в Украине - ред.) нет, или чтобы имела место широкомасштабная коррупция или злоупотребления со стороны украинской армии", - отметил Кирби.

Он подчеркнул, что с американской стороны происходит прямое взаимодействие с украинской стороной относительно подотчетности в этом вопросе. С этой целью в Киеве работают специалисты из США.

"Украинцы понимают нашу необходимость в подотчетности. Они разделяют это, и они дали понять, что готовы работать с нами над мерами подотчетности для всех систем, которые предоставляются", - отметил представитель администрации Байдена.

Напомним, что в Белом доме пообещали приложить все усилия для того, чтобы военная помощь Украине в условиях войны продолжалась.

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Источник:
ukrinform
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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