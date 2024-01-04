ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов под Севастополем. ВИДЕО

В нескольких городах оккупированного Крыма сегодня, 4 января, раздавались взрывы. Очевидцы утверждали о "прилетах".

По данным Вооруженных сил, сегодня, 4 января, около 15:00 вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск.

Как отметили в воздушных силах, операция была проведена с помощью украинских пилотов. Их поблагодарили за проделанную работу.

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"В который раз спасибо пилотам Воздушных Сил и всем, кто планировал операцию, за безупречную боевую работу", - написал Олещук.

Он также намекнул, что ожидает от враждебной пропаганды такого же эпического отчета из Севастополя и Евпатории, который они на днях распространяли во время массированной атаки по Украине.

Российские оккупационные власти заявили, что их ПВО отработало по враждебным целям. Однако в Севастополе есть повреждения. При этом они не признают попадания в военный объект.