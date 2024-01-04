  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов под Севастополем. ВИДЕО
В тренде

ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов под Севастополем. ВИДЕО

Общие новости
Обновлено

В Крыму сегодня громко и жарко

ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов под Севастополем. ВИДЕО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В нескольких городах оккупированного Крыма сегодня, 4 января, раздавались взрывы. Очевидцы утверждали о "прилетах".

Читайте такжеГУР: ЧВК "Эспаньола", куда берут футбольных ультрас, перешла под контроль партии "Единая Россия"

По данным Вооруженных сил, сегодня, 4 января, около 15:00 вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск.

Как отметили в воздушных силах, операция была проведена с помощью украинских пилотов. Их поблагодарили за проделанную работу.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"В который раз спасибо пилотам Воздушных Сил и всем, кто планировал операцию, за безупречную боевую работу", - написал Олещук.

Он также намекнул, что ожидает от враждебной пропаганды такого же эпического отчета из Севастополя и Евпатории, который они на днях распространяли во время массированной атаки по Украине.

Российские оккупационные власти заявили, что их ПВО отработало по враждебным целям. Однако в Севастополе есть повреждения. При этом они не признают попадания в военный объект.

По теме
yellow-arrow
Стал известен состав сборной Украины на спринты в Оберхофе
yellow-arrow
Российские хакеры проникли в систему Киевстар еще весной, – СБУ
yellow-arrow
РФ ударила по объекту энергетики Кропивницкого: есть погибший и 8 раненых
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости