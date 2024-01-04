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Белый дом: Россия обстреливала Украину баллистическими ракетами, полученными от КНДР

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30 декабря российские войска запустили, по крайней мере, одну из этих северокорейских баллистических ракет по Украине

Белый дом: Россия обстреливала Украину баллистическими ракетами, полученными от КНДР

Reuters

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во время последних ракетных обстрелов Украины Россия применила, по крайней мере, несколько баллистических ракет, полученных от Северной Кореи в обход международных ограничений.

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Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, передает ЛигаБизнесИнформ.

Кирби сообщил, что недавно рассекреченные разведданные показали, что Северная Корея предоставила России пусковые установки и несколько баллистических ракет.

По его словам, 30 декабря российские войска запустили как минимум одну из этих баллистических ракет по Украине.

"30 декабря 2023 года российские войска запустили, по крайней мере, одну из этих северокорейских баллистических ракет по Украине. Похоже, эта ракета упала в открытом поле в Запорожской области", - проинформировал Кирби.

Кирби сказал, что во вторник, 2 января, Россия также запустила несколько северокорейских баллистических ракет в рамках ночной воздушной атаки.

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