Очередной пакет от Германии: Skynex и ракеты, ЗРК Patriot, IRIS-Т и другое

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи.

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Об этом свидетельствует обновление на странице правительства ФРГ.

Украина получила новую зенитную самоходную установку Skynex вместе с боеприпасами. Также Берлин передал дополнительные ракеты к системам ПВО Patriot и IRIS-T SLM, а также боеприпасы к Leorard 2A6.

В пакет помощи также вошли: