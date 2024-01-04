Очередной пакет от Германии: Skynex и ракеты, ЗРК Patriot, IRIS-Т и другое
Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи
Getty Images/Global Images Ukraine
Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи.
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Об этом свидетельствует обновление на странице правительства ФРГ.
Украина получила новую зенитную самоходную установку Skynex вместе с боеприпасами. Также Берлин передал дополнительные ракеты к системам ПВО Patriot и IRIS-T SLM, а также боеприпасы к Leorard 2A6.
В пакет помощи также вошли:
- 10 БМП Marder;
- 2 РЛС TRML-4D;
- 9080 боеприпасов 155 мм;
- 2 танка для разминирования WISENT;
- 1 танк-мостоукладчик Biber;
- 3350 боевых касок;
- 30 систем обнаружения дронов;
- 10 наземных смотровых РЛС GO1;
- 10 грузовиков Zetros;
- 3 тягача 8x8 HX81 и полуприцеп;
- 34 другие транспортные средства;
- 305 штурмовых винтовок МК 556;
- 0,75 млн патронов;
- 1152 зимних маскировочных сеток
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