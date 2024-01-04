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Очередной пакет от Германии: Skynex и ракеты, ЗРК Patriot, IRIS-Т и другое

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Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи

Очередной пакет от Германии: Skynex и ракеты, ЗРК Patriot, IRIS-Т и другое

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи.

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Об этом свидетельствует обновление на странице правительства ФРГ.

Украина получила новую зенитную самоходную установку Skynex вместе с боеприпасами. Также Берлин передал дополнительные ракеты к системам ПВО Patriot и IRIS-T SLM, а также боеприпасы к Leorard 2A6.

В пакет помощи также вошли:

  • 10 БМП Marder;
  • 2 РЛС TRML-4D;
  • 9080 боеприпасов 155 мм;
  • 2 танка для разминирования WISENT;
  • 1 танк-мостоукладчик Biber;
  • 3350 боевых касок;
  • 30 систем обнаружения дронов;
  • 10 наземных смотровых РЛС GO1;
  • 10 грузовиков Zetros;
  • 3 тягача 8x8 HX81 и полуприцеп;
  • 34 другие транспортные средства;
  • 305 штурмовых винтовок МК 556;
  • 0,75 млн патронов;
  • 1152 зимних маскировочных сеток
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