ВСУ уничтожили почти 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 05.01.24.

За четверг, 4 января, было ликвидировано еще 790 оккупантов , таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 363070 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 124 единицы техники и вооружения. В частности, 9 танков, 14 ББМ и 30 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: