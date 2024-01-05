Две волны обстрелов: Что известно об атаках "Шахедов" этой ночью

Российская армия вечером 4 января и ночью 5 января снова выпустила по Украине дроны-камикадзе. Противовоздушная оборона работала в нескольких областях, но есть попадания.

О том, что россияне выпустили "Шахеды" стало известно накануне вечером. Они двигались с юго-восточного и северного направлений.

Как сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, этой ночью было две волны атак. Известно, что вторую волну дронов оккупанты запустили под утро с того же направления. Представитель Воздушных сил уточнил, что дроны летели по траектории вдоль границы с Молдовой. Он не назвал точное количество беспилотников, которые запустила РФ, но сказал о "нескольких десятках".

По словам Гуменюк, противовоздушная оборона сбила не менее 10 "Шахедов", но есть попадания. Между тем Объединенные силы ВСУ отмечают, что на севере Украины ночью и утром сбили 6 дронов, 4 из них уничтожили мобильные огневые группы.

Где работала ПВО и какие последствия

Днепропетровская область . Сообщается, что в регионе сбили 6 дронов-камикадзе. Все в Криворожском районе. Обломки сбитого дрона упали на территорию неработающего предприятия. Пострадавших нет.

Черкасская область . Во время последних атак было уничтожено 5 "Шахедов". В результате боевой работы никто не пострадал. Но из-за падения обломков повреждены линии электропередач. Без света три населенных пункта, еще два - частично.

Херсонская область . В регионе сбили 4 "Шахеда". Также тремя "Шахедами" оккупанты ударили по Высокому Тягинской громады. Под ударом были административное здание и модульный городок. Пострадали по меньшей мере семь человек, среди них 14-летний подросток. 50-летнего мужчину госпитализировали.

Николаевская область . В регионе тоже работала ПВО. В Баштанском районе было попадание беспилотника на территории агропредприятия, которое было оперативно ликвидировано. Также повреждены детский сад, дом культуры и частные дома. Обошлось без пострадавших.

Британская разведка считает, что россияне изменили подход к массированным атакам. Теперь враг больше сосредотачивается на ударах по оборонительным объектам, чем на энергетике.