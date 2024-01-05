В Пентагоне рассказали, когда украинские летчики могут закончить обучение на F-16

Украинские летчики могут завершить обучение на самолетах F-16 в Соединенных Штатах до конца 2024 года.

Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер

Райдер отметил, что ежедневно группа украинских летчиков продолжает летную подготовку на авиабазе в штате Аризона.

"Как вы знаете, в зависимости от уровня навыков пилотов, оно (обучение. - ред.) может длиться от пяти до восьми месяцев. Я ожидаю, что где-то до конца года украинские пилоты завершат обучение, но более конкретных сроков назвать не могу", - отметил представитель Пентагона.

Ранее отмечалось, что украинцы на авиабазе в Аризоне изучают основы эксплуатации F-16 в аудиториях и на тренажерах, после чего должны перейти к полетам.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16, которую как раз возглавили Нидерланды и Дания. В целом Украина получит не менее 61 самолет из Дании и Нидерландов.

При этом корреспондент Politico Лара Селигман сообщила, что украинские пилоты начали летную подготовку на истребителях F-16 в США. По ее словам, в среду, 25 октября, украинские пилоты уже приступили к полетам на F-16. До этого они учились на тренажерах, авиатренажерах, которые полноценно воспроизводили кабину самолета.

7 ноября Нидерланды отправили свои первые пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов, где открыли специальный центр.

В Воздушных силах надеются, что первые истребители F-16, вероятно, появятся в Украине весной 2024 года. При этом хватило бы около 150 самолетов, чтобы эффективно защитить воздушное пространство страны.