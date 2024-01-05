Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли в финал парного турнира в Брисбене. В полуфинальном матче соперницы украинско-латвийской пары Дарья Сэвилл и Дарья Касаткина снялись с турнира.

Для Киченок и Остапенко этот финал станет шестым совместным финалом. Всего в активе теннисисток 2 титула.

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В решающем матче теннисистки сыграют против пары Грет Миннен/Хизер Уотсон (Бельгия/Великобритания).