Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли в финал парного турнира в Брисбене
Теннисистки вышли в следующий раунд на отказе соперниц
фото - btu.org.ua
Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли в финал парного турнира в Брисбене. В полуфинальном матче соперницы украинско-латвийской пары Дарья Сэвилл и Дарья Касаткина снялись с турнира.
Для Киченок и Остапенко этот финал станет шестым совместным финалом. Всего в активе теннисисток 2 титула.
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В решающем матче теннисистки сыграют против пары Грет Миннен/Хизер Уотсон (Бельгия/Великобритания).
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