Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Окленде

В Окленде (Новая Зеландия) продолжается турнир WTA-250, на котором выступает и украинка Элина Свитолина. Сегодня, пятого января, она проводила свой матч четвертьфинала против чешки Марии Боузковой.

Украинке довольно легко далась победа. Она выиграла в двух сетах, один из которых забрала под ноль за 25 минут. Всего на корте спортсменки провели на корте один час и шесть минут.

Это резко контрастирует с матчем 1/8-й финала, в котором Элина для победы над Эммой Радукану потратила почти три часа.

Читайте также Элина Свитолина добыла волевую победу в матче второго круга в Окленде

Отметим, что это уже третья подряд победа Элины над Марией Боузковой. Ранее украинка побеждала ее на Ausrtalian Опе-2021 и на турнире в Монтеррейе в 2020-м.

Окленд. WTA-250. Четвертьфинал

Мария Боузкова (Чехия, 5) - Элина Свитолина (Украина, 2) 0:2 (0:6, 3:6)

В полуфинале турнира Элина Свитолина сыграет с представительницей Китая Сию Ван.