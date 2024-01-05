Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Окленде
Победила соперницу из Чехии
Getty Images/Global Images Ukraine
В Окленде (Новая Зеландия) продолжается турнир WTA-250, на котором выступает и украинка Элина Свитолина. Сегодня, пятого января, она проводила свой матч четвертьфинала против чешки Марии Боузковой.
Украинке довольно легко далась победа. Она выиграла в двух сетах, один из которых забрала под ноль за 25 минут. Всего на корте спортсменки провели на корте один час и шесть минут.
Это резко контрастирует с матчем 1/8-й финала, в котором Элина для победы над Эммой Радукану потратила почти три часа.
Отметим, что это уже третья подряд победа Элины над Марией Боузковой. Ранее украинка побеждала ее на Ausrtalian Опе-2021 и на турнире в Монтеррейе в 2020-м.
Окленд. WTA-250. Четвертьфинал
Мария Боузкова (Чехия, 5) - Элина Свитолина (Украина, 2) 0:2 (0:6, 3:6)
В полуфинале турнира Элина Свитолина сыграет с представительницей Китая Сию Ван.
Популярное сейчас
- Полузащитник Зари стал свободным агентом
- Лунин будет основным в Ла Лиге, Ворскла назначила и. о. главного тренера, а Шахтер подпишет молодого бразильца. Главные новости за 4 января
- С развязкой в добавленное время. Лас-Пальмас - Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча
- ГУР МО Украины: В результате удара по Белгороду ликвидирован российский офицер следственного комитета
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО
Комментарии 1