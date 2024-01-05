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Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Окленде

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Победила соперницу из Чехии

Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Окленде

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Окленде (Новая Зеландия) продолжается турнир WTA-250, на котором выступает и украинка Элина Свитолина. Сегодня, пятого января, она проводила свой матч четвертьфинала против чешки Марии Боузковой.

Украинке довольно легко далась победа. Она выиграла в двух сетах, один из которых забрала под ноль за 25 минут. Всего на корте спортсменки провели на корте один час и шесть минут.

Это резко контрастирует с матчем 1/8-й финала, в котором Элина для победы над Эммой Радукану потратила почти три часа.

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Отметим, что это уже третья подряд победа Элины над Марией Боузковой. Ранее украинка побеждала ее на Ausrtalian Опе-2021 и на турнире в Монтеррейе в 2020-м.

Окленд. WTA-250. Четвертьфинал
Мария Боузкова (Чехия, 5) - Элина Свитолина (Украина, 2) 0:2 (0:6, 3:6)

В полуфинале турнира Элина Свитолина сыграет с представительницей Китая Сию Ван.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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terber (ternopil)
05.01.2024 в 12:49
молодець
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Комментарии 1
terber (ternopil)
05.01.2024 в 12:49
молодець
Ответить
0
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