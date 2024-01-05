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Россия, вероятно, готовится к крупномасштабному наступлению под Харьковом, — The Telegraph

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Возможной датой начала наступления считают 15 января

Россия, вероятно, готовится к крупномасштабному наступлению под Харьковом, — The Telegraph

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Российские войска могут планировать усиление воздушных атак в эти выходные, которое приходится на празднование Рождества в России, которое отмечают 7 января. Наземное наступление может состояться вскоре после этого, возможной датой начала наступления считают 15 января.

"В четверг российские войска нанесли удары по городу и 15 окрестным населенным пунктам с применением ракет, артиллерии и минометов. Цели включали как гражданские здания, так и военные позиции, что рассматривается как подготовка к широкомасштабному наступлению в ближайшие недели", - процитировало издание свой источник, близкий к украинским вооруженным силам, добавив, что сейчас "и российские, и украинские войска борются за лучшие позиции вдоль линии фронта, которая охватывает села Купянск, Сватово и Кременная, недалеко от границы Харьковской области".

Оценивая ситуацию на Купянском направлении, издание отмечает, что у Синьковки продолжаются ежедневные штурмы российских войск для создания плацдарма и дальнейшего наступления на город Купянск.

"Город, если его захватят российские войска, мог бы стать важным материально-техническим плацдармом для наступательных толчков дальше на юг или запад", - говорится в сообщении.

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Источник:
telegraph
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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