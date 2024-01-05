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ГУР провело спецоперацию на Белгородщине: атакован российский взводный опорный пункт

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Враг понес потери

ГУР провело спецоперацию на Белгородщине: атакован российский взводный опорный пункт

facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главное управление разведки Украины провело спецоперацию в Белгородской области. Разведчики заминировали единственную дорогу, по которой передвигались оккупанты на указанном участке, а также атаковали вражеский взводный опорный пункт.

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Об этом информирует ГУР МО.

"В связи с учащением случаев диверсий со стороны россиян и ради защиты гражданских украинцев, проживающих в громадах вблизи государственной границы и страдающих от атак агрессора, воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины реализовали комплекс специальных действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разведчики получили информацию, что на российских позициях в Грайворонском районе Белгородской области высшее руководство армии РФ будет проводить проверку из-за "недовольства и жалобы тамошнего личного состава плохими условиями службы". Перед приездом руководства оккупанты начали проводить активные инженерные работы.

"Чтобы нанести врагу потери и ухудшить его морально-психологическое состояние, спецназовцы ГУР МО Украины спланировали и провели спецоперацию", - отметили в разведке.

В частности, спецназовцы ГУР заминировали единственную дорогу, по которой передвигались оккупанты на указанном участке, а также атаковали российский взводный опорный пункт.

"В результате огневого налета с применением стрелкового оружия и минометов, а также подрыва на украинских минах враг понес потери. Количество ликвидированных и раненых оккупантов уточняется", - добавили в ГУР.

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