Комитет Совета по нацбезопасности хочет отозвать Безуглую с должности заместителя председателя Комитета

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки принял решение об отзыве "слуги народа" Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета.

Об этом в Facebook сообщил представитель Комитета Вадим Ивченко.

"Сегодня Комитет по вопросам безопасности, обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета. Я лично голосовал "за". Считаю, что в Верховной Раде на соответствующих должностях должны находиться люди, которые усиливают наши позиции - в политическом и информационном пространствах", - говорится в сообщении.

"Слуга народа" Безуглая одновременно прокомментировала это: "Дорогой Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки решения можно принять только голосованием в зале".

Также парламентарий добавила: "Решение по закону может быть принято только в зале.

- Это только рекомендация от Комитета.

- Сделано все было максимально коварно: председатель Комитета поставил на голосование, когда я его предупредила, что опоздаю на заседание, в мое отсутствие; а коллеги проголосовали.

- Я не сдамся НИКОГДА и никакой шантаж не заставит меня отступить от принципов, работы, борьбы и правды.

- Обидно за коллег в Комитете, как говорила, если бы каждый активно присоединился к работе с сектором нацбезопасности и обороны и не принимал конъюнктурные решения по поводу того, чтобы выгодно сказать, а что нет; это были бы совсем другие реалии. У нас война!"