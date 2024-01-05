Оберхоф. Анастасия Меркушина показала лучший результат среди украинок в спринте

5 января в немецком Оберхофе состоялся первый соревновательный день четвертого этапа Кубка мира, в котором последним был женский спринт.

Украину представляли пять биатлонисток. Первой бежала Ирина Петренко, которая заняла 70-е место. Следующей в нашей команде была Юлия Джима, которая допустила два промаха и сумела финишировать 32-й.

Чистую стрельбу в составе Украины провела только Анастасия Меркушина. Она также вошла в топ-15 по скорострельности и заняла 27-е место.

Последними среди украинок бежали Кристина Дмитренко и Любовь Кипяченкова, первая заняла 38-е место, допустив один промах, вторая допустила два промаха на "стойке" и финишировала 75-й.

Победу одержала представительница Франции Жюстин Бреза-Буше.

Кубок мира. Оберхоф. Женский спринт

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция, 2+0) 22:43.0 минуты

2. Франциска Пройс (Германия, 0+0) +4.4

3. Софи Шово (Франция, 1+0) +4.6

4. Анна Магнуссон (Швеция, 0+0) +17.6

5. Янина Геттих-Вальц (Германия, 0+0) +23.8

6. Каролин Кноттен (Норвегия, 0+1) +28.2

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27. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0) +1:45.1

32. Юлия Джима (Украина, 0+2) +1:55.0

38. Кристина Дмитренко (Украина, 1+0) +2:07.2

70. Ирина Петренко (Украина, 0+2) +3:21.5

75. Любовь Кипяченкова (Украина, 1+2) +3:36.7