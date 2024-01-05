Оберхоф. Анастасия Меркушина показала лучший результат среди украинок в спринте
Биатлонистка не совершила ни единой ошибки
Getty Images/Global Images Ukraine
5 января в немецком Оберхофе состоялся первый соревновательный день четвертого этапа Кубка мира, в котором последним был женский спринт.
Украину представляли пять биатлонисток. Первой бежала Ирина Петренко, которая заняла 70-е место. Следующей в нашей команде была Юлия Джима, которая допустила два промаха и сумела финишировать 32-й.
Чистую стрельбу в составе Украины провела только Анастасия Меркушина. Она также вошла в топ-15 по скорострельности и заняла 27-е место.
Последними среди украинок бежали Кристина Дмитренко и Любовь Кипяченкова, первая заняла 38-е место, допустив один промах, вторая допустила два промаха на "стойке" и финишировала 75-й.
Победу одержала представительница Франции Жюстин Бреза-Буше.
Кубок мира. Оберхоф. Женский спринт
1. Жюстин Бреза-Буше (Франция, 2+0) 22:43.0 минуты
2. Франциска Пройс (Германия, 0+0) +4.4
3. Софи Шово (Франция, 1+0) +4.6
4. Анна Магнуссон (Швеция, 0+0) +17.6
5. Янина Геттих-Вальц (Германия, 0+0) +23.8
6. Каролин Кноттен (Норвегия, 0+1) +28.2
...
27. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0) +1:45.1
32. Юлия Джима (Украина, 0+2) +1:55.0
38. Кристина Дмитренко (Украина, 1+0) +2:07.2
70. Ирина Петренко (Украина, 0+2) +3:21.5
75. Любовь Кипяченкова (Украина, 1+2) +3:36.7
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