Андрей Мандзий добыл серебро в одиночных санях в Кубке наций
Для золота украинцу не хватило совсем немного времени
Фото: teren.in.ua
Андрей Мандзий получил серебряную награду в одиночных санях на Кубке наций в немецком Винтерберге.
35-летний спортсмен из Кременца показал результат 53,011 секунды. До самой высокой ступеньки ему не хватило всего одной тысячной секунды. Первое место занял латвиец Каспарс Ринкс.
Топ-3 замкнул представитель Латвии, Гинтс Берзиньш.
Напомним, что соревнования в Винтерберге завершатся 7 января.
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