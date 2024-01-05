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Андрей Мандзий добыл серебро в одиночных санях в Кубке наций

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Для золота украинцу не хватило совсем немного времени

Андрей Мандзий добыл серебро в одиночных санях в Кубке наций

Фото: teren.in.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Андрей Мандзий получил серебряную награду в одиночных санях на Кубке наций в немецком Винтерберге.

35-летний спортсмен из Кременца показал результат 53,011 секунды. До самой высокой ступеньки ему не хватило всего одной тысячной секунды. Первое место занял латвиец Каспарс Ринкс.

Топ-3 замкнул представитель Латвии, Гинтс Берзиньш.

Напомним, что соревнования в Винтерберге завершатся 7 января.

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Андрей Мандзий
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