Жан Беленюк: На Олимпиаде в Париже должны быть украинцы, чтобы рассказывать о том, что творит Россия в Украине

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк подвел итоги года для борцовской семьи, а также рассказал свое видение относительно участия наших спортсменов на Олимпийских Играх в Париже.

Жан, подведите итоги года для украинской греко-римской и вольной борьбы? Насколько в целом 2023-й выдался успешным для спортсменов, несмотря на то, что живем в такое сложное время?

К сожалению, действительно живем в очень сложное время, однако украинский спорт и борцовское сообщество продолжают свою жизнь. Получили сейчас две олимпийские лицензии в Париж. Очень надеюсь, что наши спортсмены завоюют еще больше путевок на Олимпиаду и достойно представят Украину на Играх, ведь это большая международная площадка, которую мы обязаны использовать в целях продвижения проукраинских нарративов и развеивания пророссийской пропаганды.

Этот год точно можно отнести к успешным для украинской борьбы. Наши спортсмены завоевали десятки медалей чемпионатов Европы и мира разных возрастных категорий. 2024-й будет очень ответственным для украинцев. Олимпийские игры проходят раз в четыре года, поэтому каждый хочет как можно лучше себя реализовать.

Каким лично для вас выдался 2023-й год? Вы стали бронзовым призером чемпионата мира и завоевали олимпийскую лицензию. Какую бы оценку поставили себе в спортивном плане за уже прошедший год?

Главная цель на 2023-й - получение олимпийской квоты. Еще и в придачу завоевал бронзу ЧМ. Я доволен этим результатом и надеюсь, что на Олимпиаде получится завоевать золотую медаль. Но это спорт и разное может случиться. Желаю, чтобы каждого украинского спортсмена постигла удача и Бог предоставлял силы для того, чтобы реализовать все свои амбициозные планы.

Вооруженные силы Украины предоставляют нам возможность жить и соревноваться на международных турнирах. Военные также следят за нашими выступлениями и очень хочется их порадовать замечательными результатами на Олимпиаде в Париже.

Удивило ли вас решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе?

Не могу сказать, что был удивлен, потому что я анализировал и понимал ситуацию, которая была до этого. Глядя на предыдущие шаги МОК в этом вопросе, понимал, что все идет к этому. Конечно, имел внутри себя надежду, что здравый смысл возьмет верх. Пожалуй, каждый украинский спортсмен имел такую надежду. Сейчас мы знаем результат и это, безусловно, позорное решение. Все сознательные люди по всему миру это понимают. Не понятно только, чем руководствуется МОК. Так или иначе, но нам нужно ехать на Олимпийские игры, поскольку бойкот или самоустранение только поспособствуют тому, что россияне будут появляться на международной арене и показывать, какие они белые и "пушистые". На соревнованиях должны быть украинцы, которые в противовес будут рассказывать о том, что творит россия в Украине, как она убивает гражданских людей, сколько погибло спортсменов и сколько спортивной инфраструктуры уничтожено. Нейтральный статус российских спортсменов - фейковый, и мы должны делать большую дипломатическую работу непосредственно на Олимпийских играх.

Вы лично верите, что российских спортсменов не будет на Олимпиаде в Париже?

Сложно сказать сейчас, но я надеюсь. Их точно не должно там быть. Но если будут, то думаю, что не в большом количестве. Сейчас очень важно следить за критериями отбора от МОК. Мы неоднократно видели, как в международных соревнованиях участвовали контрактники вооруженных сил России.