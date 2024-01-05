Евгений Марусяк стал первым украинцем, сумевшим преодолеть квалификацию Турне четырех трамплинов
Украинец совершил невероятное
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Евгений Марусяк стал первым украинцем, который прошел в основной раунд этапа Турне четырех трамплинов в австрийском Бишофсхофене.
Он сумел прыгнуть на 122,5 метра и получить 119,5 балла и занять 45-е место.
В квалификации этапа в Бишофсхофене соревновались 59 спортсменов. В основной раунд проходили топ-50.
Еще один украинец Виталий Калиниченко не сумел преодолеть квалификацию прыгнув на 120,5 метра. Он набрал 113,4 балла и занял 53-е место.
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