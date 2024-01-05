Евгений Марусяк стал первым украинцем, сумевшим преодолеть квалификацию Турне четырех трамплинов

Евгений Марусяк стал первым украинцем, который прошел в основной раунд этапа Турне четырех трамплинов в австрийском Бишофсхофене.

Он сумел прыгнуть на 122,5 метра и получить 119,5 балла и занять 45-е место.

В квалификации этапа в Бишофсхофене соревновались 59 спортсменов. В основной раунд проходили топ-50.

Еще один украинец Виталий Калиниченко не сумел преодолеть квалификацию прыгнув на 120,5 метра. Он набрал 113,4 балла и занял 53-е место.