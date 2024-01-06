Награда Довбику от Ла Лиги, восстановление Зинченко и Цыганкова. Главные новости за 5 января

Украинский форвард был признан игроком месяца в Ла Лиге, награда присуждается руководством Примеры совместно с компанией EA Sports. Довбик забил 4 гола, а "Жирона" в декабре трижды победила и однажды сыграла вничью. Артем расписался в воротах "Барселоны", "Бетиса" и "Алавеса", а также отдал ассист в матче с "Атлетико".

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета перед матчем Кубка Англии с "Ливерпулем" оценил состояние украинского защитника Александра Зинченко, который пропустил поединок с "Фулхэмом" (1:2) из-за травмы икроножной мышцы: "Он хорошо прогрессирует. Завтра у нас еще одна тренировка. Еще оценим, готов ли он начать игру". Поединок "Арсенал" – "Ливерпуль" состоится в воскресенье, 7 января.

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Хозяева в матче 1/32 финала Кубка Англии забили в раздевалку, но пропустили на экваторе второй половины встречи (1:1). Украинец Егор Ярмолюк появился со скамейки и отыграл 17 минут. Он успел 19 раз прикоснуться к мячу, отдать 8 из 8 точных передач, трижды неудачно навесить, проиграть воздушную дуэль. WhoScored поставил ему 6.1, а SofaScore – 6.6.

В рамках 19-го тура чемпионата Италии состоялся матч "Болоньи" против "Дженоа" (1:1). Руслан Малиновский вышел в стартовом составе "грифонов" и отыграл до финального свистка. После завершения игры статистические порталы оценили перформанс украинского полузащитника в 6.5 (SofaScore) и 6.4 (WhoScored).

Испанская "Жирона" опубликовала заявку на матч 1/16 Кубка Испании против "Эльче". В списке из 21 футболиста нашлось место только одному украинскому игроку. В заявку попал форвард Артем Довбик. Вингер Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться после травмы. Он пропустит уже четвертую игру подряд, но будет готов к матчу против "Альмерии".

По данным источника, такое решение принял глава Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес. Он сообщил об этом президенту "Флуминенсе" Марио Биттенкурту. Диниз ранее совмещал работу в сборной и в клубе. Главным кандидатом теперь является главный тренер "Сан-Паулу" Доривал Жуниор.

"Челси" заключил спонсорское соглашение с криптовалютной биржей BingX, которая ранее называла себя "стойким сторонником российского криптосообщества". До конца текущего сезона логотип нового спонсора будет размещен на рукаве игровой футболки "Челси", а с сезона-2024/25 появится также на передней части тренировочной формы.

Защитник львовского "Руха" Максим Белый решил повесить бутсы на гвоздь, как сообщает Sport.ua. По информации источника, отныне он сосредоточится на тренерской работе в клубной академии, где будет отвечать за подготовку 16-летних игроков. Ранее Белый играл за донецкий "Шахтер-3", алчевскую "Сталь", луганскую "Зарю", "Мариуполь", одесский "Черноморец" и хорватский "Хайдук". В 2009 году он стал чемпионом Европы среди юниоров (U-19).