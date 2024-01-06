Силы обороны ликвидировали за сутки 800 россиян. Генштаб обновил данные о потерях оккупантов
Также были уничтожены 74 единицы техники
Zelenskiy Official
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали еще 800 противников. Также они уничтожили 74 единиц техники захватчиков.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 363870 (+800) человек,
- танков ‒ 6018 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 11158 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 8617 (+13) ед,
- РСЗО – 950 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 633 (+2) ед,
- самолетов – 329 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6787 (+16),
- крылатых ракет ‒ 1786 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 23 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 11478 (+15) ед,
- специальной техники – 1317 (+4).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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