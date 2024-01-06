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Киченок и Остапенко выиграли парный турнир в Брисбене

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Хорошее начало нового сезона

Киченок и Остапенко выиграли парный турнир в Брисбене

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Надежда Киченок выиграла турнир серии WTA 500 в австралийском Брисбене. Наша спортсменка в паре с латвийкой Еленой Остапенко в финальном матче победили бельгийско-британский дуэт Грет Миннен/Хезер Уотсон.

Счет матча 2-0 (7-5; 6-2) в пользу триумфаторок соревнований, в активе которых 3 подачи на вылет, 6 подряд выигранных очков, 6 из 12 использованных брейков, 4 из 7 отыгранных брейков и 4 двойные ошибки.

Путь в финал:

1/8: Екатерина Александрова/Анна Калинская: 5:7, 7:5, 13-11

1/4: Магда Линетт/Бернардо Пера (Польша/США): 6:4, 6:4

1/2: Дарья Севилл/Дарья Касаткина (Австралия) отказ

Для пары Киченок/Остапенко это уже третий парный титул в карьере. Ранее спортсменки побеждали на турнирах в Бирмингеме (2022) и Цинциннати (2022).

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Елена Остапенко Надежда Киченок
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