Свитолина на морально-волевых вышла в финал турнира в Окленде

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №25) вышла в финал турнира серии WTA250 в Окленде (Новая Зеландия). В матче 1/2 соревнований наша спортсменка победила представительницу Китая Сию Ван (WTA №71).

Счет поединка 2-1 (2-6; 6-4; 6-3) в пользу Элины, в активе которой 6 подач на вылет, 5 подряд выигранных очков, 4 из 10 использованных брейков, 6 из 10 отыгранных брейков и 3 двойные ошибки .

Это был 45-й полуфинальный матч для Свитолиной на уровне WTA. Украинка вышла в свой 21-й финал. За сегодняшний поединок Элина получит 20,1 тысяч долларов призовых и 163 очка. В онлайн-рейтинге лучших теннисисток мира наша спортсменка поднимется на 23-ю позицию.

Завтра, 7 января, украинка сыграет финал турнира. Ее соперницей станет американка, третья ракетка мира Коко Гауфф.