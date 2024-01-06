Свитолина на морально-волевых вышла в финал турнира в Окленде
Это было максимально тяжело
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №25) вышла в финал турнира серии WTA250 в Окленде (Новая Зеландия). В матче 1/2 соревнований наша спортсменка победила представительницу Китая Сию Ван (WTA №71).
Счет поединка 2-1 (2-6; 6-4; 6-3) в пользу Элины, в активе которой 6 подач на вылет, 5 подряд выигранных очков, 4 из 10 использованных брейков, 6 из 10 отыгранных брейков и 3 двойные ошибки .
Это был 45-й полуфинальный матч для Свитолиной на уровне WTA. Украинка вышла в свой 21-й финал. За сегодняшний поединок Элина получит 20,1 тысяч долларов призовых и 163 очка. В онлайн-рейтинге лучших теннисисток мира наша спортсменка поднимется на 23-ю позицию.
Завтра, 7 января, украинка сыграет финал турнира. Ее соперницей станет американка, третья ракетка мира Коко Гауфф.
Напомним, что ранее Киченок
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