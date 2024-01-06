Костюк, Калинина и Цуренко узнали первых соперниц в Аделаиде
Нас ждет украинское дерби
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
С 8 по 13 января в австралийской Аделаиде пройдет турнир серии WTA 500. Три представительницы Украины выйдут на корт, чтобы бороться за главный титул соревнований.
Отметим, что первая ракетка нашего государства Элина Свитолина (WTA №25) приняла решение сняться с турнира, хотя изначально была заявлена.
Марта Костюк (WTA №38) свой стартовый поединок сыграет против соотечественницы Ангелины Калининой (WTA №27). Таким образом, одна из украинок точно выйдет в 1/8 финала соревнований. Там кто-то из наших теннисисток сыграет против победительницы встречи Маркета Вондрушова (WTA №7)/победительница квалификации.
Леся Цуренко (WTA №32) стартует матчем против нейтральной Анастасии Потаповой (WTA №28). В случае успеха на старте турнира, в следующем раунде соревнований украинка может сыграть против победительницы встречи Людмила Самсонова (WTA №15)/Лаура Зигемунд (Германия) (WTA №92).
Напомним, что ранее Свитолина
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