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Костюк, Калинина и Цуренко узнали первых соперниц в Аделаиде

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Нас ждет украинское дерби

Костюк, Калинина и Цуренко узнали первых соперниц в Аделаиде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

С 8 по 13 января в австралийской Аделаиде пройдет турнир серии WTA 500. Три представительницы Украины выйдут на корт, чтобы бороться за главный титул соревнований.

Отметим, что первая ракетка нашего государства Элина Свитолина (WTA №25) приняла решение сняться с турнира, хотя изначально была заявлена.

Марта Костюк (WTA №38) свой стартовый поединок сыграет против соотечественницы Ангелины Калининой (WTA №27). Таким образом, одна из украинок точно выйдет в 1/8 финала соревнований. Там кто-то из наших теннисисток сыграет против победительницы встречи Маркета Вондрушова (WTA №7)/победительница квалификации.

Леся Цуренко (WTA №32) стартует матчем против нейтральной Анастасии Потаповой (WTA №28). В случае успеха на старте турнира, в следующем раунде соревнований украинка может сыграть против победительницы встречи Людмила Самсонова (WTA №15)/Лаура Зигемунд (Германия) (WTA №92).

Напомним, что ранее Свитолина вышла в финал турнира в Окленде.

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